EVENIMENT… O noua ediție a Festivalului Open Camp va avea loc anul acesta, in perioada 29 iulie – 31 iulie. Organizatorii au pregatit un program muzical care va revitaliza orașul și va promova, din nou, spiritul liber și nonconformist. Byron, Macanache și Om la luna sunt doar cațiva dintre artiștii care vor urca pe scena […] Articolul Festivalul Open Camp – trei zile cat o vara, o vara cat un an. Iata ce artiști vor veni la Vaslui apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .