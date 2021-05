Cea de-a 41 ediție a Festivalului național de literatura Tudor Arghezi este programata in perioada 20 – 23 mai. Evenimentul este organizat de autoritațile din Gorj in colaborare cu Uniunea Scriitorilor din Romania. Potrivit organizatorilor, Festivalul il omagiaza pe cel care ramane unul dintre cei mai mari scriitori pe care i-a dat literatura romana de-a lungul timpului si isi propune sa contribuie la stimularea pe criterii valorice a scrisului romanesc contemporan, inclusiv pentru cunoasterea si promovarea operei argheziene, in tara si peste hotare. Festivalul se adreseaza creatorilor de literatura…