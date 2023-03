Iți place sa imortalizezi tot ce-i mai frumos in jurul tau? Atunci poți fi exact omul pe care Asociația „Viitorul suna bine‟ cauta sa-l premieze in cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului național de fotografie online „Instantanee‟. Președinta asociației, Diana Bratosin, spune ca acest festival „isi propune descoperirea si punerea in valoare a productiilor […] Articolul Festivalul național de fotografie online „Instantanee‟ a ajuns la cea de-a doua ediție apare prima data in Monitorul de Vrancea .