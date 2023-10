Stiri pe aceeasi tema

- ASTRO-FEST 2023 – Festivalul Național de Astronomie pentru Tineret Societatea Astronomica Romana de Meteori (#SARM) in parteneriat cu Consiliul Județean Dambovița și Primaria Targoviște. Gala inaugurala va avea loc miercuri, 18 octombrie 2023, ora 12.00, la Muzeul de Istorie din Targoviște, Calea Domneasca,…

- „Cosmoteca deSemne spațiale”- expoziția care aduce spațiul cosmic mai aproape Muzeul Național al Banatului, alaturi de Asociația Inițiativa in Educație va lanseaza invitația de a descoperi spațiul cosmic. Va așteptam cu entuziasm la vernisajul expoziției intitulate „Cosmoteca deSemne spațiale”, miercuri,…

- Expoziția „Porous Matter. Void Fractions in Materials, Ideas, and Society” se deschide vineri, 15 septembrie, la ora 19:00, in galeria META Spațiu din Timișoara. Vizitatorii vor putea admira exponate ce aprofundeaza conceptul de „materie poroasa”.

- Ploaia de meteori Perseide, considerata de specialisti cel mai spectaculos eveniment astronomic al verii, are loc in fiecare an, dar cele mai multe stele cazatoare pot fi vazute in noaptea de 12 spre 13 august, la ora 4:00, ora locala a Romaniei. Denumite dupa constelatia din care par ca vin, Perseidele…

- Expoziția va fi vernisata la Muzeul de Istorie din Targoviște, din Calea Domneasca, nr. 189, și va ramane la dispoziția publicului pasionat de fotografie, istorie și arta in cursul lunii august. Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal ”Curtea Domneasca” din Targoviște, in colaborare…