Stiri pe aceeasi tema

- Timisoara va avea in viitorul apropiat o banca pentru alimente. Este vorba, mai precis, despre un centru de colectare, depozitare si redistribuire gratuita... The post Timisoara va avea o banca pentru alimente. Hrana si produse de igiena, colectate prin donatii, pentru nevoiasi appeared first on Renasterea…

- Tinerii cu varsta intre 15-25 de ani, pasionați de folclor și tradiții populare, mai au la dispoziție o saptamana pentru a se ... The post O saptamana de inscrieri la Festivalul – concurs „Gelu Stan” appeared first on Renasterea banateana .

- Mai aveți o saptamana pentru a va inscrie la Festivalul – Concurs „Gelu Stan”. Evenimentul este dedicat tinerilor intre 15 și 25 de ani pasionați de folclor. Festivalul – Concurs „Gelu Stan”, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Consiliului Județean Timiș (CCAJT), este dedicat tinerilor cu varste…

- In contextul crizei provocate de pandemia SARS-CoV-2, care a demonstrat ca transportul pe cale aeriana nu este intotdeauna accesibil... The post Premiera nationala: Toate drumurile pleaca din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Festivalul „Blues pentru Timișoara” are loc și in pandemie. Este programat chiar de Ziua Timișoarei, in 3 august, dar va fi un simplu concert cu invitați din Ungaria și Serbia. Spectatorii vor sta cu maști, pe scaune.

- Programul prin care sarbatorim ,,Ziua Timișoarei” in acest an include și Festivalul Național de Creație și Interpretare ,,Bega Music Festival”, ce se va desfașura... The post Festivalul – Concurs ,,Bega Music Festival”, de la Timisoara, și-a stabilit finaliștii appeared first on Renasterea banateana…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina, miercuri in jurul orei 10, la un accident rutier, mașina ieșita in afara parții carosabile, produs pe... The post Accident grav la iesirea din Timisoara. Foto appeared first on Renasterea banateana .

- USR a realizat un sondaj la nivelul municipiului Timișoara, pentru a vedea intenția de vot de la viitoarele alegeri locale. Fiind realizat la comanda unui partid politic, sondajul trebuie privit cu anumite rezerve, mai ales ca are și o marja uriașa de eroare, + sau – 5 la suta. The post Timișoara: Sondajul…