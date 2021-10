„Festivalul invizibil”, la a doua ediție. Cum puteți urmări spectacolele „Festivalul invizibil”, organizat de asociația Solidart prin teatrul Basca, ajuns la cea de-a doua ediție care a debutat in aceasta vara, va reveni in weekend-urile din lunile octombrie și noiembrie cu o serie de evenimente culturale originale, un performance de dans contemporan și spectacole proprii, cat și cu montari ale unor artiști din Timișoara, Iași […] Articolul „Festivalul invizibil”, la a doua ediție. Cum puteți urmari spectacolele a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

