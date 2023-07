Stiri pe aceeasi tema

- Kadebostany ne va captiva la Analogue Festival 2023 cu un spectacol live nou-nouț Putem auzi pasarile șoptind… Kadebostany ne va captiva la Analogue Festival 2023 cu un spectacol live nou-nouț cu toate single-urile indragite, de top. „Castle in the Snow” sau „Mind if I Stay” sunt doar cateva dintre…

- Rebel X Young Rock Festival, ediția a II-a: festivalul tinerilor pasionați de muzica rock, la Pitești! Organizat de Asociația „La Pietre”, in parteneriat cu Primaria și Consiliul Local Pitești, prin Centrul Cultural Pitești, Rebel X este un festival aparte, conceput sa ofere o platforma optima de exprimare…

- Lista abonaților validați pentru a participa la Tombola ECOfact ediția a II-a Lista abonaților validați pentru a participa la Tombola ECOfact ediția a II-a: https://sedcmioveni.ro/…/499-lista-participantilor… Extragerea caștigatorilor va avea loc vineri, 30 iunie, ora 18.00, pe scena din centrul civic.…

- Furt de apa grosolan identificat de SC Apa Canal 2000 SA la 19 scari de bloc din orasul Topoloveni Tupeul unui admistrator, angajat la 4 asociatii de proprietari din Topoloveni, intrece orice imaginatie! In cadrul unei ample acțiuni de control, care s-a desfasurat in cursul zilei de 16 iunie 2023, echipele…

- Vineri, 26 mai 2023: Barbarossa Samba Group – spectacol și buna dispoziție, in deschiderea ediției pilot a Festivalului Internațional de Teatru de Strada Pitești! Prima ediție a festivalului inedit PITSF – Pitești International Street Theatre Festival – va fi deschisa vineri, 26 mai, de la ora 19:30,…

- Ziua comunei Bradu: Se anunța un spectacol de zile mari! Sambata, 27 mai, la Bradu e mare sarbatoare! Iar primarul Dan Stroe va invita la un spectacol de zile mari! Și asta deoarece Primaria Bradu și Consiliul Local organizeaza sambata, 27 mai, mai multe manifestari cu prilejul Zilei Comunei. Artiști…

- Ajunsa la cea de-a 46-a editie, Simfonia Lalelor, unul dintre cele mai asteptat eveniment al anului, iși deschide porțile. Ediția a 46-a a Simfoniei Lalelelor sta sub semnul jubileului, in primavara lui 2023 implinindu-se 50 de ani de la inflorirea primelor lalele plantate in Pitești! Tematica expoziției…