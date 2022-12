Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul International de Teatru "Toma Caragiu", ajuns la cea de a XII-a editie, debuteaza marti, la Ploiesti, cu spectacolul "Regele moare", cu Victor Rebengiuc si Mariana Mihut, productie a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Bucuresti, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- In urma incidentelor din ultima perioada, Inspectoratul de Stat in Construcții va incepe verificarile la Pasajul Unirii din București. Ministerul Transporturilor a facut sesizarea, in urma unei solicitari de informații publice inaintata de Buletin de București anunța b365.ro. Fii la curent…

- Editia de anul acesta a Festivalului International "Mihail Sebastian" aduce in fata publicului o surpriza - piesa "Steaua fara nume" in trei montari regizorale, potrivit informatiilor transmise de reprezentantii Teatrului "Maria Filotti". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Festivalul International "Duo Majura", care cuprinde recitaluri de muzica clasica si jazz destinate melomanilor, dar si publicului larg, se va desfasura in Bucuresti de joi pana pe 23 octombrie, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cea de-a treia editie a Festivalului International "Duo Majura", care cuprinde recitaluri de muzica clasica si jazz destinate melomanilor, dar si publicului larg, se va desfasura in perioada 13-23 octombrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Grupul psaltic "Sfanta Mare Mucenita Chiriachi", al Catedralei Episcopale din Husi, coordonat de diaconul Vlad Mironescu, a castigat premiul al II-lea la cea de-a XLI-a editie a Festivalului International de Muzica Bisericeasca Ortodoxa "Hajnowka" din Polonia. Fii la curent cu cele mai noi…

- Grupul Psaltic Tronos al Patriarhiei Romane a cantat duminica in concertul de inchidere a Festivalului International de Muzica Bizantina de la Iași (IBMF). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Muzeul Național al Literaturii Romane din București organizeaza, de luni pana in 18 septembrie, cea de-a XI-a ediție a Targului Național al Carții de Poezie și a XII-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie București (FIPB). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…