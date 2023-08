Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Internaționala de Muzica Gheorghe Zamfir, impreuna cu Primaria orașului Gaești și Consiliul Județean Dambovița, organizeaza Festivalul Internațional de Nai “Gheorghe Zamfir” ediția a V-a, care va avea loc la Gaești, județul Dambovița, in perioada

- Doua Turnee de poveste la Festivalul Internațional “Enescu și muzica lumii” de la Sinaia Un artist, un pian și un țambal – 18 august și Violoncellissimo – 26 august Binecunoscutul ansamblu Violoncellissimo va susține, vineri, 18 august, de la ora 19:00, in Parcul Dimitrie Ghica din Sinaia, un concert…

- Filmul „Nu astepta prea mult de la sfirsitul lumii”, noua productie semnata de Radu Jude, va deschide cea de-a 13-a editie a Festivalului International de Film Experimental Bucuresti (BIEFF), pe 26 septembrie, de la ora 19.00, la Cinemateca Eforie, anunta organizatorii, potrivit news.ro.BIEFF.13…

- Ediția aniversara a KINOdiseea – Festivalul Internațional de Film pentru Publicul Tanar deschide sezonul cu numarul 15 in București, in Parcul Obor, in perioada 22 august - 3 septembrie. Evenimentul aduce pe marele ecran din aer liber douasprezece filme p

- Festivalul Internațional “Enescu și muzica lumii” revine in 2023 la Sinaia cu ediția a 24-a, in care concertele in aer liber vor alterna intre 8 si 31 august cu cele in interior, principala sala fiind Casino-ul Sinaia, fara a renunta la evolutiile in spat

- Municipiul Campulung Moldovenesc gazduiește in perioada 21-23 iulie Festivalul Internațional de Folclor ”Intalniri Bucovinene” aflat la ediția cu numarul 34. Aproape 100 de grupuri folclorice și interpreți de muzica populara din Bucovina și din Ucraina, Polonia, Ungaria și Republica Moldova vor evolua…

- Festivalul Internațional de Literatura, Arta și Tradiții – Zilele Iei, Zilele Poeziei, Asociația pentru Literatura și Cultura Poporului Roman – Desparțamantul ASTRA LAPUȘEANA ȘI Primaria orașului Targu Lapuș organizeaza FESTIVALUL Internațional de literatura, arta și tradiții, aflat la cea de-a III-a…

- Comunicat de presa Primaria Municipiului Turda și Șah Club Potaissa Turda organizeaza Festivalul Internațional de Șah pentru Copii „Cupa Salina Turda”, ediția a VIII-a. Festivalul Internațional de Șah