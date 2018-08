Standurile cu care minoritatile recunoscute in Romania s-au prezentat la Festivalul Intercultural ProEtnica au constituit, in aceste zile, o adevarata atractie pentru sutele de turisti romani si straini care s-au aflat in Cetatea Medievala Sighisoara.



Reprezentantii minoritatilor care traiesc in tara noastra s-au intrecut si in acest an, la cea de-a XVI-a editie a ProEtnica, in a-si etala tot ce au mai bun in traditia lor, expunand de la costume traditionale, covoare lucrate manual, broderii, pana la bijuterii sau oua incondeiate. Nu au lipsit volumele cu proza documentara sau cele…