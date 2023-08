Stiri pe aceeasi tema

- Editia din acest an a Festivalului International George Enescu vine cu noutati in programul principal, printre care se numara si Seria Orchestrelor Romanesti. Cele mai importante orchestre din Romania vor fi in centrul atenției pe scena de la Sala Radio i

- Organizatorii promit 15 zile de neratat pentru iubitorii de frumos. Intre 13 și 27 august, in mai multe localitați din județul Brașov vor fi organizate proiectii de filme, concerte, prelegeri, scoli de vara, competiții de film documentar, dezbateri si expozitii. Coordonatorul festivalului, Mihai Dragomir:…

- Directorul Centrului Educational Interetnic pentru Tineret (ibz), Volker Reiter, a anuntat definitivarea programului artistic al Festivalului Intercultural Sighisoara ProEtnica, programat in perioada 24 – 27 august, in Cetatea Medievala din Sighisoara. "A fost alcatuit programul artistic si interactiv…

- In atenția participanților la trafic! Cu ocazia Zilelor Targumureșene ediția a XXVI-a se restricționeaza traficul rutier, astfel: Strada Bolyai – de la Piața Trandafirilor pana la strada Koteles Samuel, in perioada 22 iunie 2023, ora 17.00 pana in data de 26 iunie 2023, ora 06.00; Piața Trandafirilor,…

- Cu doar o saptamana inainte de deschiderea porților, SAGA Festival vine cu o veste excelenta pentru fanii celui mai mare festival din București. Dupa o perioada de cateva saptamani in care s-au cautat cele mai bune soluții, SAGA a reușit sa mareasca suprafața festivalului cu 20,000 de metri patrați.…

- Cea de-a treia editie a Festivalul International de Orga se desfasoara pana pe data de 25 iunie, la cele mai importante orgi din Bucuresti, printre care si cea de la Sala Radio. In premiera, se va realiza un tur ghidat al orgilor din capitala, a declarat la Radio Romania Muzical, managerul festivalului,…

- In perioada 25-28 mai 2023 are loc la București cea de-a VI-a editie a Festivalului ”Aici-Acolo”, cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni (tradițional sarbatorita in ultima duminica din luna mai—anul acesta pe 28 mai).Festivalul, aflat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, cuprinde…

