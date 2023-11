Stiri pe aceeasi tema

- Filarmonica MOLDOVA din Iași organizeaza in perioada 14-20 octombrie 2023 ZILELE MUZICII ROMANEȘTI, Ediția a-XXV-a Dragi prieteni și iubitori ai muzicii romanești, Dupa o perioada de reflecție și cu dragostea pentru muzica romaneasca in inimi, ne intoarcem la radacinile noastre cu mandrie și respect.…

- Conferința de Educație Timpurie va avea loc in perioada 21 octombrie – 5 noiembrie și va fi organizata in premiera in 6 orașe: București, Timișoara, Craiova, Suceava, Brașov și Chișinau Tema ediției este “Comunicare, limbaj și scriere”, o tema esențiala mai ales in condițiile in care, conform datelor,…

- Festivalul "Les Films de Cannes" aduce in Capitala Europeana a Culturii (CEC) Timisoara 2023, dar si la Bucuresti, in perioada 19 - 29 octombrie, un line-up care cuprinde cele mai recente filme ale unor cineasti precum Aki Kaurismaki, Nuri Bilge Ceylan si Wim Wenders, editia speciala fiind dedicata…

- Animation Bucharest International Film Festival (ABIFF) va avea loc in perioada 22-24 septembrieCea de-a treia editie a Animation Bucharest International Film Festival (ABIFF) propune o noua selectie de filme de lung si scurtmetraj de animatie din intreaga lume, in perioada 22-24 septembrie. Proiectii…

- Spectacolul „Caravaggio” produs de Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara va fi prezentat miercuri, 27 septembrie, ora 20:00, in cadrul Festivalului Teatrelor Maghiare la București - BUKFESZT, ediția a II-a. Festivalul este organizat de Uni

- In perioada 16 – 30 septembrie se desfașoara in București cea de-a 4-a ediție a NOVA Festival, eveniment dedicat artei și noilor tehnologii. In cadrul acestuia publicul va avea acces la 4 instalații complexe, cu componente imersive și interactive, destinate sa puna vizitatorii fața in fața cu multiple…

- Pe malul Lacului Floreasca din Bucuresti, pe 9 si 10 septembrie, cetațeni de toate varstele sunt așteptați sa participe la cea de-a treia editie a WishFest, un festival dedicat lampioanelor pe apa. Festivalul se va desfasura intre orele 10,00 si 23,00. Intrarea va fi libera, potrivit organizatorilor.…