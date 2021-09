Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul International „George Enescu” va prezenta joi premiera romaneasca a operei enesciene „Strigoii”, un concert dirijat de Gabriel Bebeselea, cu participarea sopranei Rodica Vica si a actorului Vlad Ivanov in rolul de povestitor, si unul sustinut de Orchestra Academiei Nationale Santa Cecilia…

- Oratoriul "Strigoii" de George Enescu, o lucrare incompleta, la care compozitorul a lucrat din anul 1916, va fi prezentat, joi seara, la Ateneul Roman, sub bagheta apreciatului dirijor Gabriel Bebeselea, de solistii Rodica Vica, Alin Anca, Tiberius Simu, Florin Estefan, in cadrul Festivalului International…

- Opera „Orasul mort” (Die tote Stadt) de Erich Wolfgang Korngold, compozitor austriac considerat un copil-minune, este prezentata, vineri, de la ora 19.30, la Sala Palatului, pentru prima oara in Romania, pe scena Festivalul Enescu, in interpretarea Orchestrei Filarmonicii George Enescu, alaturi de…

- Dupa ce a studiat in Viena și la Paris, marele compozitor și-a trait mare parte din viața in Franța. Și poate a fost mai bine. Recunoscut la nivel internațional drept unul dintre cei mai mari muzicieni, Romania l-a tratat la fel ca pe toți ceilalți mari artiști: fara respect, fara resurse ca sa poate…

- O noua licitație organizata de casa Historic starnește controverse in mediul cultural romanesc. In septembrie, organizatorii scot la vanzare, printre altele, manuscrisul operei ”Oedipe” de George Enescu și o vioara pe care compozitorul a primit-o cadou din partea familiei regale a Romaniei. ”De ce nu…

- Toate operele prezentate la Sala Palatului, la ediția din 2021 a Festivalul Internațional George Enescu, vor fi atat in premiera in Romania, cat și in format multimedia, cu participarea unor artiști și orches...

- Toate operele prezentate la Sala Palatului la editia din acest an a Festivalului International ''George Enescu'' vor fi in premiera in Romania si vor beneficia de format multimedia. "Una dintre opere, compusa de faimosul tenor, compozitor si dirijor Jose Cura - "Te Deum", este o premiera…

- Kiss FM, Magic FM și Rock FM prezinta KIMARO, cel mai mare festival al muzicii romanești: patru zile de neuitat, alaturi de unii dintre cei mai iubiți artiști din Romania și hiturile lor, intre 12 și 15 august, la Poarta 1 de acces in Portul Constanța. Pe 12 august Diosa Symphonic EDM, Edward Maya Symphony…