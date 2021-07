Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul "Parada Clatitelor", organizat de doua decenii in statiunea Moneasa, va fi reluat dupa o pauza de un an impusa de pandemia de COVID-19, editia a XX-a urmand sa aiba loc pe 24 si 25 iulie, cand in centrul statiunii vor fi preparate mii de clatite si vor fi sustinute spectacole. …

- Festivalul "Parada Clatitelor", organizat de doua decenii in statiunea Moneasa, va fi reluat dupa o pauza de un an impusa de pandemia de COVID-19, editia a XX-a urmand sa aiba loc pe 24 si 25 iulie, cand in centrul statiunii vor fi preparate mii de clatite si vor fi sustinute spectacole, informeaza…

- Unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de film din lume, cel de la Cannes, a revenit dupa un an de pauza din cauza pandemiei. Este o editie speciala atat din aceasta perspectiva, cat si pentru alte cateva premiere. Pentru prima data, juriul este format in majoritate din femei. Tot pentru prima data…

- Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, susține ca se fac eforturi pentru ca, in aceasta vara, municipiul Suceava sa beneficieze de un eveniment medieval. El a declarat, la Radio Top, ca din cauza situației epidemiologice, nici in 2021 nu poate avea loc Festivalul de Arta Medievala „Ștefan…

- Teatrul Szigligeti din Oradea a invitat patru trupe de teatru din trei tari, Romania, Ungaria si Serbia, in Festivalul international "HolnapUtan" ("Poimaine"), ce va avea loc, in perioada 3-6 iunie. "Festivalul international din acest an, ajuns la IX-a editie, isi propune sa prezinte publicului…

- An-Tan-Te / Era-pe-ntai iunie, / Pentru ca-i ploaie, / Se muta pe șase, / IUNIE, desigur! "Amanam festivalul An-Tan-Te pe 6 iunie, cand speram ca soarele sa vina in echipa de organizare. In fond, 1 iunie este magic prin semnificația lui, iar noi nu facem decat sa adaugam o alta zi in același spirit.

- Trupa de teatru Skepsis reprezinta Alba Iulia și Romania la festivalul internațional de teatru EUROPAFEST, organizat in Stuttgart, Germania In perioada 03-10 Mai 2021, compania de teatru SKEPSIS din Alba Iulia participa la festivalul Internațional de Teatru online EUROPAFEST, organizat la Stuttgart,…

- Pandemia de COVID-19 a reușit sa impiedice doar anul trecut pastrarea tradiției din cea de-a doua zi de Paste, la Presaca Ampoiului, unde copiii primesc o pomana data in numele celor morti si a celor care nu au fost pomeniti niciodata in biserica, obicei transmis de generații, din tata-n fiu. La Presaca…