Stiri pe aceeasi tema

- „Ete 85”, „Babyteeth” si „Terrible Jungle” se numara intre cele 20 de filme de calatorie care vor fi prezentate la Itinerama Travel Film Festival, ce debuteaza luni la Bucuresti, potrivit news.ro.Proiectiile vor avea loc Teatrul de Vara Herastrau si la Cinematograful „Elvire Popesco”.Organizata…

- Teatrele „Bulandra” si „Nottara” vor prezenta, saptamana aceasta, spectacole in gradina Televiziunii Romane in cadrul stagiunii „Teatru in TVR”, potrivit news.ro.Joi, 10 septembrie, Teatrul „Bulandra” aduce in gradina TVR spectacolul „Treapta a noua”, dupa Tom Ziegler, in regia Ancai Maria Colteanu.…

- Proiectul „Seri de teatru la Pontul Euxin”, ediția a II-a, care a debutat pe 7 august, se apropie de final, utimele trei spectacole fiind programate in acest weekend, in zona Amfiteatru din Parcul Tabacarie. Vineri, 4 august, de la ora 21.00, este programat un spectacol susținut de echipa FF Theatre…

- Muzeul Național al Banatului anunța dispariția lui Virgil Miloia, fost scenograf și creator de costume pentru nenumarate spectacole la teatrul maghiar și opera din Timișoara, precum și la teatrul de televiziune București. Totodata, el a donat muzeului din Timișoara mii de carți din secolele XVIII-XX,…

- Daca de-alungul anilor au cantat despre haiduci ca Andri Popa ori Baba Novak și ”Muguri de fluier” cațiva nemți care s-au indragostit de repertoriul formației istorie a etno rockului nostru, astazi, Phoenix are din nou in componența numai nume romanești. Același Nicu Covaci (voce, chitara, omul ce,…

- Lucrarile de modernizare a strazii Salinelor din municipiul Turda se apropie de final. Miercuri a fost așternut primul strat de asfalt pe porțiunea ramasa. Au fost refacute trotuarele, accesele la

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, afirma ca negocierile cu partidele de dreapta cu privire la candidatii la primariile de sector sunt aproape de final, aratând ca liberalii nu au "aroganta de a impune anumite pretentii", transmite Agerpres. Sâmbata dupa-amiaza, începând…

- Instituțiile publice de cultura din cadrul Primariei Municipiului București au pregatit, in perioada 4-12 iulie, spectacole in aer liber pentru toate categoriile de public, conform unui comunicat al PMB.Astfel, cei mici și cei mari sunt așteptați la piese de teatru, spectacole de circ și activitați…