Festivalul de la Veneția, paradă topless pe covorul roșu /GALERIE FOTO Cea de-a 79-a ediție a prestigiosului Festival de Film de la Veneția a dat șansa multor vedete sa surprinda pe covorul roșu. Ca niciodata, au facut deliciul fotografilor prezenți la galele premierelor imbracate in ținuite transparente actrițe, modele ori personalitați ale showbizz-ului. In special italiencele, care s-au intrecut in ținute extravagante, amintim Alessandra Ferri, care a dat dovada de mult curaj pozand cu bustul la vedere, al 59 de ani, alaturi de fiica sa, Emma. Cele doua au fost imbracate de designerul Georgio Armani, actrița Sarah Maestri, prezentatoarea de televiziune Melissa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

