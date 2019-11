"The Romanians: 30 Years of Cinema Revolution", cel mai amplu program dedicat cinematografiei romanești in SUA, care celebreaza in 30 de filme trei decenii de cinema de dupa caderea regimului comunist, va avea loc la Film Forum din New York, intre 15 și 26 noiembrie, anunța MEDIAFAX.

Citește și: Veste proasta pentru soțul Olguței Vasilescu- Decizia luata de instanța .

Colecția de filme celebreaza 30 de ani de cinema de dupa caderea regimului ceaușist, incepand cu anii ’90, cand regizorii au avut, in sfarșit, libertatea de a arata Epoca de Aur așa cum a fost ea in realitate ("Timișoara,…