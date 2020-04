Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de Film de la Venetia continua pregatirile pentru cea de-a 77-a editie, care urmeaza sa aiba loc in septembrie, fara a avea planuri de colaborare cu Festivalul de Film de la Cannes, noteaza news.ro.Roberto Cicutto, presedintele Bienalei de la Venetia, a declarat intr-un interviu…

- Festivalul de Film de la Venetia continua pregatirile pentru editia cu numarul 77, care este programata sa aiba loc la inceputul lunii septembrie. In ciuda pandemiei de coronavirus, se exclude o varianta online a festivalului.„Festivalul de Film de la Venetia nu poate fi inlocuit cu un eveniment online.…

- Filmele incluse in selectia oficiala a celei de-a 73-a editii a Festivalului de Film de la Cannes vor fi anuntate de Thierry Fremaux, delegatul general al festivalului, in prezenta lui Pierre Lescure, presedintele evenimentului, pe 16 aprilie, la cinematograful UGC Normandie din Paris, in cadrul unei…

- Arhitecti din toata lumea raspund in acest an unei teme fundamentale la Bienala de Arhitectura de la Venetia: Cum traim impreuna! Romania va fi reprezentata de un proiect care pornește de la relitatea ultimilor 30 de ani: peste 3 milioane de romani au ales sa plece in

- Ministerul Culturii impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Roman si Uniunea Arhitectilor din Romania au organizat, marti, o conferinta de presa in cadrul careia a fost prezentat proiectul Fading Borders, care va reprezenta Romania la Bienala de la Venetia

- Romania are un loc privilegiat din punctul de vedere al vizibilitatii la Bienala de la Venetia, a declarat marti ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. "Aici am doua argumente. Unul ar fi fluxul de vizitatori, care este unul extrem de mare. Spre exemplu, anul trecut au fost mai mult de 600.000 de oameni…