Festa della Liberazione în Italia Azi, pe 25 aprilie, Italia este in sarbatoare naționala. Festa della Liberazione (Ziua Eliberarii) este o sarbatoare italiana naționala care comemoreaza sfarșitul ocupației naziste a Italiei. In aceasta zi, 25 aprilie, a anului 1945, orașele italiene Milano și Torino au fost eliberate, iar Comitetul Național de Eliberare din Italia Superioara a proclamat, prin convenție, victoria insurgenței italiene și intreaga țara a adoptat sarbatoarea ca pe o zi care marcheaza sfarșitul celui de-al doilea razboi mondial. Italienii iși sarbatoresc ziua aceasta, a eliberarii, cu fanfare, concerte de muzica,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imaginația infractorilor este mereu și oriunde, debordanta. Nici nu conteaza ca ei acționeaza in Romania, in China, in Italia ori pe luna. Tot ce e important este sa le iasa un caștig din orice și din nimic. Doi barbați din Milano și-au tras uniforme de carabinieri și s-au dus in Piața Municipala a…

- Blue Air a anulat o serie intreaga de zboruri care erau operate in lunile mai și iunie 2022. Decizia afecteaza cateva zeci de rute de la bazele aeroporturilor din București, Bacau, Cluj și Iași, arata Boardingpass.ro Curse anulate de pe Aeroportul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Vineri, 22 aprilie, marile orașe ale Italiei vor fi, aproape sigur, paralizate din cauza grevei naționale care va avea loc in transporturi, atat in sectorul public, cat și in cel privat. Asta deși promotorii grevei nu sunt cei mai mari transportatori. Dar cum trenurile, metroul, autobuzele, avioanele,…

- Nationala de rugby Romaniei a invins cu 38-12 (26-12) reprezentativa Olandei la Amsterdam, in ultima etapa a Rugby Europe Championship 2022, si va juca in turneul de recalificare la Cupa Mondiala 2023 din Franta. Doi jucatori ai echipei SCM Timișoara au contribuit la acest succes. Mijlocașul la gramada…

- Se intra in linie dreapta, ultimele 10 etape, in Serie A, prima liga de fotbal a Italiei. In runda cu numarul 29, duminica, 13 martie, de la ora 21:45, Inter Milano are ca unic obiectiv victoria.

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, marti, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproximativ 3.000 de persoane, din care 461 cu prima doza. Potrivit CNCAV, 3.052 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Dintre acestea,…

- Episcopia Ventimiglia-Sanremo din nordul Italiei a considerat miercuri “penibila” interpretarea artistului Achille Lauro, care a deschis marti seara Festivalul de la Sanremo 2022 cu cantecul “Domenica”, a carui scenografie a simulat un botez pe scena, relateaza EFE. Episcopul Antonio Suetta a deplans…

- Mai multi invitati surpriza, intre care Mario Balotelli si atacantul brazilian naturalizat Joao Pedro, figureaza printre cei 35 de jucatori convocati luni de selectionerul Italiei, Roberto Mancini, pentru un stagiu de pregatire in vederea meciurilor de baraj pentru calificarea la Cupa Mondiala de…