Ferrari si-a imbunatatit estimarile pentru 2020, dupa ce in 2019 a avut livrari record Constructorul italian de automobile sportive Ferrari a raportat marti o scadere de 11% a profitul net in 2019, dar cu toate acestea si-a imbunatatit estimarile pentru 2020, transmite Bloomberg.



Ferrari a incheiat anul 2019 cu un profit net de 699 milioane de euro, in scadere cu 11% comparativ cu un profit net de 787 milioane de euro in 2018, in timp ce veniturile au crescut cu 10% pana la 3,76 miliarde de euro, depasind estimarile analistilor.



Constructorul italian a subliniat insa ca anul trecut a livrat pentru prima data in istoria sa peste 10.000 de autovehicule intr-un…

Sursa articol si foto: business24.ro

