- Ferrari a cumparat mai multe terenuri in apropierea fabricii de la Maranello și le pregatește pentru a construi acolo o noua linie de producție, una dedicata vehiculelor electrice și hibride, scriu publicații precum Bloomberg și Automotive News.

- Producatorul auto indian Tata Motors Ltd a semnat un acord pentru potentiala achizitie a fabricii Ford din vestul statului Gujarat, deoarece vrea sa-si extinda productia de vehicule electrice, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Proprietarul Jaguar Land Rover deja domina piata vehiculelor electrice…

- Viitor electric pentru fabrica Ford din Romania. Trei noi modele Ford electrice vor intra in producție de anul viitor Uzina Ford din Craiova se pregateste sa lanseze in 2023, respectiv 2024, productia a trei noi modele: Ford Transit Courier si Ford Tourneo Courier (ambele produse in variante electrice…

- Bloomberg a relatat vineri ca Renault ar putea lua in considerare reducerea participatiei sale la Nissan, ca parte a planurilor de separare a afacerii sale de vehicule electrice. Producatorul francez de masini a continuat cu planurile de a-si separa afacerile cu masini electrice si cele cu motoare cu…

- Constructorul italian de automobile sportive Ferrari NV este interesat sa isi extinda reteaua de parteneriate dar nu are in vedere o fuziune cu un alt grup auto, a declarat noul director general de la Ferrari, Benedetto Vigna intr-un interviu publicat duminica in cotidianul Il Sole24Ore, transmite…

- Ministerul german al Economiei vrea sa puna capat subventiilor acordate la achizitionarea de automobile hibride plug-in inca de la finele acestui an, mai repede decat se preconiza anterior, si de asemenea sa reduca si prima pentru achizitionarea de vehicule electrice incepand din 2023, a declarat pentru…

- Maserati se alatura pietei automobilelor electrice, ba mai mult de atat, promite ca toate vehiculele sale noi pana in 2030 sa fie electrice. Producatorul de automobile de lux din Italia a anuntat deja o serie de vehicule electrice sub numele de Folgore. In cadrul unei conferinte de presa, CEO-ul Maserati,…

- Producatorul de anvelope Bridgestone a anunțat ca iși suspenda, incepand cu 18 martie, activitatea in fabrica din Ulyanovsk, Rusia, și ingheața orice investiție noua pe teritoriul țarii, inclusiv exporturile catre aceasta. „In ultimele doua saptamani toți am fost profund afectați de razboiul din Ucraina…