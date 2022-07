Ferrari cu 230 km/h, pe A1 Un pilot de curse care conducea un Ferrari a fost prins de polițiști pe autostrada A1 Timișoara – Margina, in timp ce rula cu 230 km/h. Barbatul este un cetațean austriac, conform polițistului Valer Kovacs, care a postat imagini și fotografii cu pilotul. „Ieri am intalnit prin luneta radarului un pilot de curse din Austria […] The post Ferrari cu 230 km/h, pe A1 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Peste 1.000 de curse aeriene au avut intarzieri mai mari de jumatate de ora si peste 50 au fost anulate in ultima saptamana, pe Aeroportul Henri Coanda. Potrivit Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), in intervalul 30 iunie – 6 iulie 2022, pe Aeroportul Henri Coanda, un numar de 957 de zboruri…

- Pompierii din Timisoara au intervenit sambata pentru a salva un pisoi blocat intr-un tavan fals, in localitatea Sacalaz. Animalul a ramas la o farmacie, iar acum i se cauta stapan. „In acesta dimineata, pompierii cadrul Detasamentului 2 Timisoara au intervenit pentru a salva un pisoi ramas blocat intr-o…

- Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele Wild Carpathia si Flavors of Romania, a fost victima unui jaf, in timp ce filma un clip de promovare in Timișoara. Jurnalistului britanic i s-a furat geanta in care se aflau echipamente esențiale, intre care și o drona, in Parcul Botanic. Imediat dupa incident,…

- Furtuna din noaptea de miercuri spre joi a facut prapad atat in Timișoara, cat și in mai multe localitați din județul Timiș. A batut grindina, de dimensiunile unui ou de gaina, in condiții de ploaie torențiala și vant puternic. Au fost smulși copaci și avariate acoperișurile unor case. Autoritațile…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a anunțat, joi, ca a dispus o serie de masuri fata de sefi de penitenciare sau angajati ai acestor unitati de detentie, dupa evadarile care au avut loc in ultima perioada. A fost sesizata Comisia de Disciplina in cazul unor directori ai penitenciarilor…

- Procurorii anticorupție au inceput cercetarea penala pe numele șefei Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, Cornelia Nagy, intr-un dosar care vizeaza achiziția de maști de protecție in timpul pandemiei. Contractul, in valoare de 50 de milioane de lei, a fost incheiat cu firma Romwine&Cofee,…

- O femeie s-a aruncat de pe un bloc cu 10 etaje impreuna cu cei doi copii ai ei, de 3 și 5 ani, la Timișoara. Tragedia a avut loc marți, in zona Dambovița, din Timișoara. Femeia, in varsta de peste 30 de ani si unul dintre copii, in varsta de aproximativ 3 ani, au decedat […] The post Tragedie la Timișoara.…