- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, dar și antreprenor cu afaceri in viticultura și pomicultura, considera ca exista trei mari probleme care ingreuneaza activitatea in agricultura romaneasca, dincolo de reticența bancilor de a finanța sectorul. Isarescu vorbește de obstacole de natura structurala a caror…

- Romania are o noua meserie – expert in dezvoltare durabila; suntem primii in Europa, a declarat Laszlo Borbely, consilier de stat in Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, citat de Agerpres. „Avem o rata de ocupare a fortei de munca, care este cea mai mare din Uniunea Europeana – 21,4%, dar nu avem…

- Laszlo Borbely, consilier de stat in Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, o prezența obișnuita pentru guvernarile din Romania de ani buni, se lauda cu o premiera inedita nu doar pentru țara noastra, ci și pentru Europa: meseria de expert in dezvoltare rurala. Iar obiectivele sunt mai mult decat…

- Romania are o noua meserie – expert in dezvoltare durabila -, țara noastra fiind prima in Europa care are acest tip de ocupație, a declarat, marti, Laszlo Borbely , consilier de stat in Departamentul pentru Dezvoltare Durabila . Laszlo Borbely spune ca meseria de expert in dezvoltare durabila a fost…

- * Televizoarele nu mai sunt incluse in program Prima sesiune a editiei din acest an a programului „Rabla pentru electrocasnice” va incepe pe data de 17 iunie, iar bugetul total pentru 2022 este de 100 de milioane de lei, mai mare cu 25 de milioane de lei fata de anul anterior, a declarat ministrul Mediului,…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a declarat marti ca nu impartaseste parerile referitoare la eliminarea ingrasamintelor chimice din agricultura, intrucat s-ar reduce foarte mult productivitatea, precizand ca sustine agricultura de precizie in vederea cresterii eficientei in…

- Ministerul Agriculturii va prelua de la Ministerul Educatiei o investitie din fondurile Planului National de Redresare si Rezilienta PNRR , in valoare de 44 de milioane de euro, pentru dotarea celor 57 de licee agricole din Romania, a declarat, marti, la Conferinta Nationala dedicata Programului "Tineri…

- Clubul Fermierilor Romani lanseaza inscrierile la a patra editie a programului "Tineri Lideri pentru Agricultura" care se adreseaza tinerilor cu varsta de pana la 35 ani provenind din familii de fermieri, potrivit unui comunicat remis marti AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…