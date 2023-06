Cu doua-trei saptamani inainte de recoltatul graului, piața romaneasca pare destul de liniștita, toata lumea fiind in așteptare. Fermierii se plang ca n-au oferte din partea traderilor, in timp ce prețurile aproape ca au ’’inghețat’’ in așteptarea veștilor din Ucraina. „Deocamdata, prețurile sunt cam inghețate, traderii nu au ofertat in perioada aceasta, poate ca sunt cauze care țin de ce se intampla cu inceputul recoltatului in Ucraina, dar și legat de tranzitul cerealelor”, a declarat pentru Puterea.ro Emil Balteanu, președintele Asociației Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice din Iași.…