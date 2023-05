Fermierii români la CE: 10 milioane de euro nu acoperă nici gropile făcute în asfalt Aproximativ 200 de reprezentanti ai agricultorilor din sase tari central si est-europene, inclusiv Romania, au cerut, marți, la Bruxelles, prelungirea interzicerii importurilor principalelor cinci produse agricole si dupa data de 5 iunie, pana pe 14 iunie 2024. Fermierii au participat, in apropierea sediului Comisiei Europene, la un protest cu privire la situatia si problemele grave intampinate de sectorul agricol si alimentar intern ca urmare a conflictului din Ucraina. De asemenea, manifestantii au sustinut adoptarea unor masuri la nivel european, precum reintroducerea taxelor vamale si a contingentelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

