Fermierii români aduși în faliment, spaniolii cresc porcii cu porumb ieftin din Ucraina In timp ce fermierii romani sunt aduși in faliment, din cauza cerealelor ieftine din Ucraina, alții profita. Este cazul producatorilor spanioli de jambon, la care au ajuns in jur de 50% din exporturile de grau și porumb ale Ucrainei realizate prin coridoarele de solidaritate și care ar fi trebuit sa asigure hrana statelor sarace din Africa și Asia. „Au platit mai mult si Ucraina a livrat”, se arata intr-un raport realizat de o publicatie din Austria. Fermierii din Romania, Ungaria sau Polonia, țarile de tranzit, sunt tot mai nemulțumiți, deoarece marfa ucraineana a „perturbat competitivitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

