Se fac verificari in teren pentru constatarea si evaluarea pagubelor Nicoleta Dumitrescu In aceasta saptamana nu a fost zi in care, conform datelor centralizate de Ministerul Agriculturii, intre județele care au raportat culturi afectate de seceta sa nu se regaseasca și Prahova. Astfel, pe data de 10 august a.c., din datele primite din țara – din 30 de județe, inclusiv din Prahova – suprafetele pentru care s-au intocmit procese-verbale de constatare a pagubelor produse de seceta au ajuns la 284.376 hectare, suprafata menționata fiind mai mare cu 16.391 de hectare fata de cea raportata cu o zi…