- Fermierii din Romania vor primi anul acesta subventii pentru motorina folosita sub forma unei scheme de ajutor de stat in valoare totala de o jumatate de milion de lei. Ministerul Agriculturii propune ca aceasta schema sa functioneze prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei utilizate…

- Fermierii din Romania au in proprietate circa cinci milioane hectare de teren agricol, potrivit datelor provizorii ale Institutului Național de Statistica (INS) pentru Recensamantul General Agricol, Runda 2020, ceea ce reprezinta aproximativ 39% dintr-un total de 12,8 milioane hectare de teren. Din…

- Despagubirile pentru culturile afectate de seceta, insamantate in toamna anului trecut, vor fi platite fermierilor pana la sfarsitul acestui an, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, precizand ca in prezent se lucreaza la inventarierea suprafetelor calamitate pentru porumb…

- In ultimii ani, disponibilitatea orzului pentru malțificare de pe piața locala, ca materie prima de baza in producția berii, a fost una redusa, acoperind in prezent doar aproximativ 50% din cantitatea necesara industriei. “Este laudabil interesul constant al industriei de bere de a achiziționa intr-o…

- Fermierii vor beneficia de fonduri europene de 391,4 milioane euro pentru gestionarea riscurilor din agricultura prin PNS 2023-2027, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Din aceasta suma, 367,3 milioane euro reprezinta sprijinul care va fi acordat fermierilor afectati de pierderile…

- 8,4 milioane de euro reprezinta suma autorizata pana la 1 noiembrie pentru fermierii salajeni care au depus cereri pentru Campania 2022. Banii reprezinta avansul pentru fermierii ale caror cereri au fost aprobate. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția de Plați și Intervenție pentru…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, susține ca, anul viitor, Fondul Mutual va fi funcțional, iar fermierii vor putea sa fie astfel sprijiniti in caz de necesitate. Banii ar fi sa provina de la stat, dar și din contribuțiile fermierilor. Ministrul spune ca statul nu poate tot timpul…