Fermierii cer autorităților sprijin pentru încurajarea producătorilor autohtoni Fermierii solicita autoritaților programe de investiții pentru incurajarea producatorilor autohtoni. Ei susțin, intr-o scrisoare deschisa, ca agricultura romaneasca traverseaza o perioada foarte grea pe fondul crizei economice generate de pandemia de coronavirus, care se suprapune peste o seceta fara precedent in ultimii 30 de ani. Producatorii agricoli propun o serie de masuri ce trebuie luate [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia COVID-19 a scos in evidența un aspect extrem de esențial dar prea puțin bagat in seama, cel al producatorului local. Campanii peste campanii despre cat de important e sa consumi local, dar tot degeaba, iar cu aceasta pandemie rolul acestora devine unul chiar vital. Aceasta parere este impartașita…

- Comisia a publicat in 4 mai, cel mai recent pachet de masuri excepționale pentru a oferi mai mult sprijin sectoarelor agricole și alimentare care sunt cele mai afectate de criza provocata de coronavirus.04/05/2020 Masurile excepționale (anunțate la 22 aprilie) includ ajutoare pentru depozitarea privata…

- ​Producatorii din zona agroalimentara din toata țara se pot înscrie gratuit pe platforma online Aprozarul Virtual, deschisa de comunia Ciugud din județul Alba, scrie, miercuri, Mediafax. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Producatorii agricoli se pot deplasa la munca in ferme si in camp si este, de asemenea, permisa deplasarea producatorilor care isi comercializeaza produsele, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-un mesaj video Facebook. Acesta a subliniat ca este permisa…

- Muncitorii sezonieri din Romania care au decolat joi de la Clui au fost așteptați ca niște salvatori de fermierii germani la aeroport. Fara aceștia, recoltele de sparanghel și capșuni ar fi fost in pericol sa ramana inca multa vreme pe camp.Martin Walther este unul dintre fermierii care i-a așteptat…

- Aceștia spun ca, in unele județe, necesarul de echipamente individuale de protecție este la limita, existand situații in care doar unii membrii ai echipajelor se pot proteja corespunzator. Alaturi de personalul medical din spitale, in prima linie a luptei cu pandemia se afla și echipajele serviciilor…

- Guvernul Orban ar trebui sa desemneze o echipa care sa se ocupe de sustinerea si conectarea producatorilor autohtoni de materiale de protectie si curatenie, in contextul epidemiei de coronavirus, cu spitalele din Romania, a propus, joi, deputatul PMP Petru Movila. "Este absolut necesar sa existe o echipa…

- Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara (FSIA) - Sindalimenta cere Guvernului sa ia masuri pentru sprijinirea producatorilor autohtoni si a angajatilor din industria alimentara, intre care scutirea de la plata unor taxe si acordarea de subventii. Sindicalistii sustin ca se impune…