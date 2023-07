Fermierii care își incendiază miriștile pot pierde subvenția APIA APIA atrage atentia fermierilor ca au obligatia respectarii interdictiei de a incendia miristile, vegetatia uscata si resturile vegetale pe terenurile arabile. Acestea pot fi incendiate in situații excepționale, pentru combaterea unor boli sau daunatori, insa doar cu acordul ISU. Cei care nu respecta interdicția pot fi sancționați și pot chiar pierde subvențiile, iar anul trecut [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza fermierii ca incepand cu anul de cerere 2023 se pun in aplicare normele privind conditionalitatea in cadrul interventiilor sub forma de plati directe si a unor interventii si masuri pentru dezvoltare rurala. Fermierii si alti beneficiari…

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) informeaz fermierii c începând cu anul de cerere 2023 se pun în aplicare normele privind condiionalitatea în cadrul interveniilor sub form de pli directe i a unor intervenii i msuri pentru dezvoltare rural.Fermierii i ali benefi...

- Fermierii care utilizeaza terenuri arabile, inclusiv pajisti temporare, nu mai au voie sa incendieze miristile, vegetatia uscata si resturile vegetale pe terenurile arabile, atrage atentia Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. In cazul in care se constata ca o anumita suprafata a exploatatiei…

- Pentru crescatorii de animale care doresc sa acceseze credite bancare, APIA elibereaza, incepand de ieri, adeverințe in acest sens. Fermierii eligibili pot contracta imprumuturi, in contul sumei ce li se cuvine pe masura "Bunastare animala", iar creditul bancar accesat este echivalent sumei pe care…

- Planta cu care fermierii romani dau lovitura in 2023. Subvenția de la stat pentru aceste culturi aproape ca s-a triplat, astfel ca fermierii se intrec sa cultive acest gen de cultura. Despre ce planta este vorba, vedeți in randurile de mai jos ale articolului. Cu ce culturi dau fermierii lovitura in…

- Pragul de venit brut pe membru de familie pentru acordarea unui ajutor financiar, echivalent a 200 euro in lei, în vederea stimulării achiziționării de calculatoare de catre elevi și studenți, a fost majorat de la 250 lei la 500 lei, conform unei hotarari de guvern. Bugetul alocat in 2023 pentru…

- Un numar de numai 16 fermieri din județul Gorj sunt incluși in programul „Tomata”. Din cei 16 de fermieri care au depus documentele de inscriere in program 7 sunt sub 40 de ani, iar procentul din total este de 43,75%. Programul Tomata 2023 este in vigoare cu o serie de modificari fața de anii trecuți.…

- Un antrenor de fitness din Ucraina, Vladislav Tverdokhleb, a spus cum sa mergi corect pentru a lupta cu succes impotriva excesului de greutate. Unii spun ca pentru sanatate și pentru a pierde in greutate trebuie sa faci 10 mii de pași pe zi. Cu toate acestea, in realitate, totul este foarte individual.…