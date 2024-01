Marti, au fost efectuate opt perchezitii domiciliare la adresele unde locuiesc efectiv sau isi au domiciliul 7 persoane fizice care au legatura cu incendiul de la Ferma Dacilor, fiind emise si puse in executare 6 mandate de aducere. Percheziile au fost efectuate sub coordonarea procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova. Parchetul a anunțat ca s-a dispus extinderea urmaririi penale in rem cu privire la comiterea unor infractiuni de fals intelectual, uz de fals si abuz in serviciu, privind situatia juridica a imobilului in care a avut loc incendiul. ”Parchetul…