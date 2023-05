Ferma Ancuței, farm-park la Moara Vlăsiei, un proiect unic în România (VIDEO) Incepand cu 1 mai, Ferma Ancuței din Caciulați, Moara Vlasiei, aflata la circa 30 de kilometri distanța de București, a devenit cel mai cautat loc de recreere și distracție pentru copiii din Capitala și parinții lor, dar și din zonele limitrofe. Motivul: inaugurarea parcului cu tematica agricola și pedagogica sau farm – park, cum ii spun cei care au dat naștere unui proiect unic in țara, despre care a inceput sa se duca vestea. O oaza de verdeața și de liniște, dar și un loc unde cei mici descopera cu uimire și incantare vechi tradiții romanești readuse la viața de o familie de antreprenori locali,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania exporta cel mai mult in Germania, Italia și Ungaria, arata datele Statisticii pentru anul 2022. De asemenea, importam foarte mult din Ungaria și Bulgaria, iar cel mai mare deficit comercial il avem cu China. Daca ne uitam pe județe, Capitala are o treime din importuri, fiind urmata de județele…

- Sigur, va mai curge multa apa pe Bahlui pana cand A8 si SRU vor fi gata, dar acum stim ca obsesiile noastre au devenit si obsesiile Bucurestiului, indiferent cine va fi la guvernare in urmatorul deceniu. In decurs de zece ani, presiunea publica a transformat niste himere in investitii tangibile. La…

- Mai mult de jumatate dintre respondenti au o parere proasta despre activitatea primarului general Nicusor Dan, procente similare fiind inregistrate si in cazul celor care cred ca lucrurile in Capitala merg mai degraba intr-o directie gresita. Traficul este considerat principala problema in Bucuresti,…

- De fiecare data cand ai de trimis un colet sau urmeaza sa primești unul ca urmare a unor cumparaturi pe care le-ai facut online, operațiunea de livrare se poate face fie printr-o firma de curierat rapid, fie prin serviciul național de poșta. In astfel de situații, in afara de datele obișnuite ale expeditorului…

- Plaja ca in Maldive chiar in București este planul de 100 de milioane de euro. Forty Management, dezvoltator imobiliar din Romania, a demarat oficial construcția Central District Lagoon City, un proiect imobilar din nordul Bucureștiului, zona Petrom City-Damaroaia. Se construiește o plaja ca in Maldive…

- Datele ingrijoratoare vin chiar de la Banca Mondiala care a analizat situația din mai multe state europene. Concret, sistemul de pensii ar putea deveni nesustenabil din cauza numarului prea mic de salariați in raport cu cel al pensionarilor. Deja in anumite județe din țara, dezechilibrul este unul semnificativ. Analiza…

- Noul președinte interimar al PNL București, Hubert Thuma, este increzator ca va gasi soluții la problemele acute ale Capitalei. Venit la conducerea liberala a Bucureștiului dupa o lunga perioada de apatie, Hubert Thuma aduce un suflu nou și o doza necesara de entuziasm. In cadrul Biroului Politic Național…

- USR l-a chemat la Comisia pentru mediu din Senat pe șeful Garzii de Mediu, Aurelian Paduraru (PNL), pentru a da explicații pe tema poluarii excesive a aerului din București și Ilfov. Acesta a transmis in timpul discuțiilor ca a fost numit politic, potrivit comunicatului USR, confirmat de Paduraru pentru…