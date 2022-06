Fenomenul Piața Universității sau Golaniada: Cine difuzează azi documentarul „Piața Universității-România” Postul B1 TV va difuza duminica, ora 16:00, documentarul ”Piața Universitații – Romania”, in regia lui Stere Gulea, la 32 de ani de la evenimentele care aveau sa ramana cunoscute și sub numele de ”Fenomenul Piața Universitații” sau ”Golaniada”. Aceste evenimente aveau sa marcheze fundamental evoluția politica, economica și sociala a Romaniei in perioada de tranziție a anilor 90, urmarile fiind vizibile inclusiv in prezent. Documentarul ”Piața Universitații – Romania” este unul dintre cele mai apreciate repere cinematografice referitoare la protestele anti-comuniste de la inceputul anului 1990,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

