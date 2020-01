Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timisoarei, unul dintrei cele mai importante persoane din Timisoara in Guvernul PNL si-a descris consilierul personal ca fiind o persoana serioasa, harnica, dedicata si loiala si care intruneste toate calitatile pentru un secretar de stat. „Catalin a fost numit secretar de stat in…

- Valeriu Lupu, membru PMP Timiș a fost numit secretar de stat in Ministerul Transporturilor, in Guvernul Orban. Conform PMP Timiș, Valeriu Lupu a activat in domeniul aeronautic in ultimii 35, fiind absolvent al Academiei Militare de Aviație, Sectiunea – Aviatie Civila, Specializarea – Control Trafic…

- Fostul administrator public al județului Ilfov, Ionel Scrioșteanu, a fost numit secretar de stat la Ministerul Transporturilor, printr-o decizie publicata in Monitorul Oficial (MO), scrie Mediafax.Ionel Scrioșteanu a lucrat 19 ani in administrația publica locala, a fost viceprimarul localitații…

- Consilierul premierului Maia Sandu pe politica externa, Vladislav Kulminski, a fost numit marti, 23 octombrie, printr-o decizie a Guvernului, in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, transmite IPN.