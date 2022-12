Stiri pe aceeasi tema

- Intre iulie 2021 și iulie 2022 Romania a pierdut peste 100.000 de locuitori (echivalentul unui oraș ca Satu Mare sau Botoșani), potrivit datelor transmise vineri de Institutul Național de Statistica, cuprinzand populația dupa domiciliu.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 196 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Belgia – 96 locuri de munca pentru: ospatar, muncitor necalificat in agricultura; Norvegia – 53 locuri de munca pentru: tehnician dentar, mecanic auto, tehnician control,…

- Studenții arhitecți și constructori din Romania și Republica Turcia au avut onoarea de a fi oaspeți la Palatul Elisabeta in prima zi a noului an universitar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- De Ziua Mondiala a Arhitecturii, UMFST G.E. Palade din Tg. Mureș a deschis noul an universitar, pentru studenții inscriși la programul de studii Arhitectura in limba engleza, in orașul cu unele din cele mai reprezentative cladiri in stil Art Nouveau din Romania. In 3 octombrie, a avut loc deschiderea…

- „Razboiul neprovocat și ilegal pornit de Federația Rusa impotriva Ucrainei la inceputul acestui an are efecte devastatoare asupra a milioane de oameni, care s-au vazut nevoiți sa-și lase in urma caminele pentru a fugi din calea ororilor. Sunt drame ingrozitoare, vieți schimbate pentru totdeauna, singura…

- Interviu cu prof. univ. dr. Sorin Bocancea, Rectorul Universitații „Petre Andrei” din Iași Prof. univ. dr. Sorin Bocancea este Rectorul Universitații „Petre Andrei” din Iași, cea mai mare și prestigioasa instituție privata de invațamant superior din Moldova. Universitatea a fost inființata in 1990,…