Fenomen: Reţelele de socializare, boicotate în acest weekend de sportivi Retelele de socializare sunt boicotate in acest weekend de numerosi sportivi si mai multe cluburi, in special din Anglia, in semn de protest fata de injuriile aparute in spatiul online si mai ales fata de rasism, relateaza AFP. Clubul Manchester United, septuplul campion mondial de Formula 1 Lewis Hamilton, ITF si chiar UEFA se numara printre cei care au ales calea boicotului. Manchester United a notat, pe site-ul oficial, ca din septembrie 2019 si pana acum numarul mesajelor jignitoare si rasiste adresate jucatorilor a crescut cu 350 la suta. Si fanii sunt vizati de rasism si alte jigniri in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

