Stiri pe aceeasi tema

- Iarna și-a intrat in drepturi in prima saptamana din decembrie! Ninsorile au acaparat țara, la fel și precipitațiile insoțite de lapovița. Acolo unde temperaturile scad sub pragul de ingheț, sunt depuneri de polei care afecteaza mersul pe drumurile publce. Ce semnal de alarma trag polițiștii.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora despre vreme. Specialiștii au emis Cod galben de ceata in mai multe județe din țara. Iata lista zonelor afectate de anunțul specialiștilor ANM!

- Vremea din ultimele zile a fost extrema, iar specialiștii au transmis avertizari dupa avertirzari. Furtuna de ninsoare a facut prapad in țara, mai ales in zona de sud. Mai mulți șoferi au ramas blocați in zapada și au avut nevoie de intervenția medicilor.

- Un fenomen meteorologic rar a avut loc in Romania zilele trecute. In Constanța, furtuna de zapada a fost insoțita de tunete și fulgere. Potrivit specialiștilor, astfel de furtuni de iarna puternice sunt rar intalnite in Romania și ar fi specifice coastei Atlanticului de Nord.

- Vești proaste pentru romani! Ninsorile au facut ravagii in Romania. Sute de persoane au ramas fara curent, blocate in casa, iar acum o mulțime de drumuri naționale vor ramane inchise și astazi. A fost un sfarșit de saptamana greu pentru locuitori, iar acum problemele continua.

- Vremea continua sa fie capricioasa, dupa ce ziua de duminica a fost marcata de avertizari de cod roșu de viscol in mai multe județe din Romania. In București a fost lapovița și ninsoare, iar temperaturile au scazut simțitor și sunt mai mici decat normalul pentru aceasta perioada. Acum, metodologii au…

- Romanii au parte de un sfarșit de saptamana de iarna! A nins toata noaptea, iar stratul de zapada a atins chiar și jumatate de metru. A fost necesara curațarea drumurilor, penru a evita orice pericol. De cealalta parte, hotelierii sunt fascinați de zapada.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis o avertizare de furtuna, grindina și ploi. Ce zone din țara sunt afectate, dar și in ce interval de timp. Iata ce trebuie sa știi.