In județul Botoșani, de exemplu, de la inceputul anului au fost depuse 9 astfel de cereri, dar Inspectoratul Școlar banuiește ca mai sunt și alte astfel de situații nedeclarate ca atare, potrivit botosaneanul.ro .„Fenomenul a capatat amploare in țara in timpul pandemiei. (...) Un copila fost retras de parinți de la școala și inscris la o fundație, la o instituție mai mult sau mai puțin constituita, dar care nu are nicio legatura cu sistemul de invațamant autorizat, acreditat și recunoscut de Ministerul Educației”, a declarat Ada Macovei, inspector școlar general IȘJ Botoșani.In opinia dascalilor,…