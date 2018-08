Stiri pe aceeasi tema

- Spectacol de lumina pe cerul Australiei. Mai multi soferi aflati in trafic si localnici din orasul Perth au reusit sa surprinda momentul in care "o minge de foc" traverseaza cerul. Oamenii de stiinta sunt...

- O minge de foc a iluminat brusc cerul in sud-vestul Australiei. Potrivit Observatorului din Perth, nu exista motive de panica, intrucat a fost vorba de un meteorit. Dupa intensitatea luminii,...

- Momente de panica in Australia unde o uriasa minge de foc a luminat brusc noaptea. Imaginile pe care le vedeti au fost filmate in apropierea metropolei Perth.Zeci de oameni au sunat la numarul de urgenta, speriati de incident.

- Fenomen inexplicabil intr-o biserica din Romania. Toti cei care intra aici s-ar vindeca in mod miraculos. Totul se datoreaza unei icoane vechi de 200 de ani. Icoana Maicii Domnului de la Letca Noua este facatoare de minuni, tamaduieste bolile, aduce liniste sufleteasca celor care cred in puterea ei.…

- Faza maxima a curentul de meteori al Perseidelor va putea fi admirat de pe teritoriul Romaniei, in noptile de 11/12 si 13/14 august, incepand cu ora 22:00 (ora Romaniei). Faza de Luna Noua, care se produce pe 11 august in 2018, va permite o observare mai buna a acestui spectacol astronomic.

- Judetele Tulcea si Constanta au fost sub avertizare de cod PORTOCALIU in aceasta dupa-amiaza. Dupa o ploaie torentiala, mai multe strazi din centrul orasului Cernavoda au fost inundate. De asemenea, un drum national a fost blocat in localitatea Saraiu.

- Luni, vremea va fi ploiasa in toata țara, in sud-vest fiind risc de furtuni.Cerul va avea innorari temporar accentuate si se vor semnala averse, descarcari electrice si intensificari ale vantului in majoritatea regiunilor, dar mai ales in jumatatea de sud-vest a tarii, la deal si la munte.…

- Un nor imens de nisip si cenusa si-a facut din nou aparitia pe cerul Craiovei. Oamenii din comuna Simnicu de Sus sustin ca scena se repeta de fiecare data cand bate vantul cu putere, iar aerul devine irespirabil in zona.