Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Prahova a transmis o situație detaliata, cu rata de infectare la mia de locuitori calculata pentru fiecare dintre localitațile județului. De acest indicator depinde ridicarea unor restricții, incepand cu 1 septembrie, iar in curand aceeași cifra…

- Rusia a depasit pragul de 15.000 de decese asociate noului coronavirus, potrivit datelor oficiale oferite luni de comitetul guvernamental care coordoneaza lupta pentru combaterea propagarii COVID-19, transmite EFE, preluata de Agerpres.

- Numarul persoanelor confirmate cu coronavirus a depașit pragul de 18 milioane la nivel global, potrivit datelor afișate duminica dimineata de site-ul worldometers.info, scrie Mediafax. Statele Unite continua sa conduca in clasamentul țarilor cu cele mai multe cazuri inregistrate, peste 4,7 milioane.

- Adriana Iliescu iși marea veniturile dand meditații elevilor, insa, in ultimele luni, ea nu a mai caștigat niciun ban pe langa pensia de 2000 de lei și a ajuns sa iși duca traiul extrem de modest. Pandemia i-a luat cea mai importanta sursa de venit Ajunsa la venerabila varsta de 83 de ani, Adriana Iliescu,…

- Statele Unite au depasit miercuri pragul de trei milioane de cazuri de coronavirus, la o zi dupa ce Washingtonul a notificat oficial ONU cu privire la retragerea din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), pe care o acuza ca a reactionat cu intarziere la pandemie, relateaza AFP. Prima putere economica…

- Statele Unite au depasit miercuri pragul de trei milioane de cazuri de coronavirus, la o zi dupa ce Washingtonul a notificat oficial ONU cu privire la retragerea din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), pe care o acuza ca a reactionat cu intarziere la pandemie, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Prima…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase Timisoara, sustine ca cea mai intensa transmitere este atunci cand o persoana se afla o distanta de sub un metru de o persoana contaminata, cu atat mai mult daca persoana tuseste sau stranuta. O alta cale de transmitere este prin suprafete,…

- Peste 150 de cadre didactice din judetul Gorj care implinisera varsta de pensionare au iesit in acest an la pensie. Pe langa cele 130 de dosare inregistrate la sediul Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Gorj in luna februarie a acestui an, pana la...