Fenomen astronomic. Noaptea Perseidelor In luna august iși face apariția curentul de meteori Perseide. Acestea reprezinta unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi intr-un an. Maximul curentului va veni candva in noaptea de 11 spre 12 august, incepand cu ora 22.00. Cea mai buna perioada de observare este dupa miezul nopții pana dimineața. Din fericire, anul acesta Luna va […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

