Feminicid - în Europa are loc un război (nedeclarat) împotriva femeilor ''Un razboi tacut impotriva femeilor''. Așa a fost definit fenomenul feminicidului de Institutul Mediteranean de Jurnalism de Investigație (MIIR) din Atena, intr-un sondaj recent publicat in colaborare cu 17 publicatii internaționale din European Data Journalism Network. Din datele care reies din analiza europeana, cel mai mult impresioneaza amploarea luata de aceste crime dupa pandemie, in special in Grecia, care a avut cea mai mare creștere anuala a feminicidelor (+187,5%), de la 8 episoade in 2020, la 23 depistate in 2021, dar si in Slovenia, unde s-a inregistrat o creștere de 100% in 2020.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, spune ca ziua de 2 martie 1992 e o data tragica in istoria Transnistriei. „E ziua in care Moldova a inceput o agresiune, ziua in care impotriva Transnistriei a fost inceput un razboi nedeclarat”, susține acesta.

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselki, spune ca ziua de 2 martie 1992 e o data tragica in istoria Transnistriei. „E ziua in care Moldova a inceput o agresiune, ziua in care impotriva Transnistriei a fost inceput un razboi nedeclarat”, susține acesta.

- Miercuri, 1 martie, ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene s-a autosesizat ca urmare a producerii a unui accident feroviar intre un tren marfar și unul de pasageri, in apropierea orașului Larissa, Grecia. Potrivit informațiilor preliminare obținute de catre Ambasada Republicii Moldova…

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata si 85 au fost ranite marti noaptea in coliziunea dintre un marfar si un tren de pasageri care facea legatura intre Atena si Salonic, in Grecia, au anuntat pompierii miercuri, transmite AFP.

- PAOK a invins-o a doua oara intr-o saptamana pe Panathinaikos, 3-0. Site-ul grec Gazzetta.gr scrie: „Antrenorul nu se teme sa greșeasca, sincer nici nu-i pasa, nu are nevoie nici de PR, iese in fața și spune ce crede, cuvintele sale enervandu-i pe adversari, neobișnuiți cu asemenea jocuri de comunicare".…

- Brașovul a fost inclus de revista americana Conde Nast Traveller intr-un top al celor mai frumoase și accesibile orașe din Europa de vizitat anul acesta, alaturi de capitale europene precum Lisabona, Atena sau Riga. Recent, și Timișoara a fost inclusa de cotidianul britanic The Independent in lista…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a confirmat ca se inregistreaza in tara, similar celorlalte state europene, un trend crescator al cazurilor de COVID, fara sa exista motive de ingrijorare, majoritatea cazurilor fiind forme usoare. „Exista o crestere a cazurilor de COVID. Daca va uitati la numarul…

- Cateva state membre UE, inclusiv Romania, Belgia, Italia, Polonia si Slovenia, fac presiuni pentru o plafonare „semnificativ” mai scazuta a pretului gazelor naturale la nivelul UE, in conditiile in care blocul comunitar nu reuseste sa ajunga la un acord privind aceasta masura, transmite Reuters. Statele…