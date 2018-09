Femina VIP 2018, un omagiu adus Reginei Maria! AFAFCI (Asociația Femeilor de Afaceri și a Femeilor Conducatoare de Intreprinderi din Brașov) va invita la Gala Femina VIP Brașov, ed. a VI-a, care se va desfașura duminica, 16 septembrie 2018, ora 18.00, la Aula Universitații Brașov. Astfel, proiectul lansat in 25 aprilie 2018 se incheie odata cu decernarea Trofeului „Femina VIP 2018”, insa apreciate vor fi toate cele 39 de aspirante la acest titlu acordat de AFAFCI Brașov. Juriul care va lua o decizie in urma nominalizarilor este format din reprezentanți de seama ai comunitații brașovene: Daniel Nazare – managerul Bibliotecii Județene Brașov,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

