Femeile pot simţi false mişcări fetale şi la 20 de ani după naştere Femeile care au trecut printr-o sarcina pot simti false miscari si lovituri ale fetusului pana la 28 de ani dupa ce au dat nastere, conform unui studiu recent. Cercetatorii Universitatii Monash din Australia au realizat un studiu la care au participat aproape 200 de femei care experimentasera senzatiile provocate de o sarcina. 40% din femei au simtit falsele lovituri fetale In urma sondajului, acestia au descoperit ca 40% din acestea au simtit lovituri fetale „fantoma“ chiar si dupa ce nascusera. Senzatiile au persistat, in medie, 6 – 8 ani dupa nastere. In mod exceptional, pentru una dintre femeile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevi de la Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale au mers la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta si au donat sange.Initiativa elevilor militari a prins contur dupa ce medicul rezident Mihail Macarau, chirurg la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovascule "C.C. Iliescu",…

- Sfantul Ardealului, vindecator, facator de minuni, vrajitor, calugar luminat, ascet intelectual, ocultist, impostor, prezicator...Arsenie Boca nu a fost un preot oarecare. Pasionat de anatomie, a luat cursuri la Facultatea de Medicina. Fascinat de ocultism, a studiat tehnici de hipnoza și catalepsie…

- În urma cu zece ani, Nastaran a hotarât sa studieze la Facultatea de Medicina a Universitații de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, facultate la care este înscrisa în prezent și sora ei, Nadia. Perioada studenției a fost una grea, dar minunata,…

- In perioada 31 octombrie - 2 noiembrie 2019 are loc la Sibiu PRIMA ediție a conferinței naționale "Actualitați și perspective in medicina invaziva". Evenimentul beneficiaza de participare internaționala. Manifestarea științifica este organizata de catre Departamentul Clinic Chirurgical, Facultatea de…

- Obezitatea poate creste riscul de artrita nu doar in cazul persoanelor cu greutate corporala peste valorile normale ci si al copiilor si nepotilor acestora, conform unui studiu recent, efectuat la Facultatea de Medicina a Universitatii Washington din St. Louis, Statele Unite, citat de agentia Xinhua.…

- Propunerea presedintelui PNL, Ludovic Orban, pentru portofoliul de la Sanatate este un iesean. Victor Costache are 44 de ani si este specialist in chirurgie cardiovasculara, toracica si pulmonara, director medical al Clinicii Polisano din Sibiu si conferentiar la Universitatea Lucian Blaga. S-a nascut…

- Activitatea in exces a neuronilor din creier ne-ar putea scurta viața. In schimb, activitați relaxante, precum meditația sau yoga, sunt considerate benefice deoarece diminueaza activitatea creierului și ne-ar face sa traim mai mult. Este concluzia unui studiu publicat recent in care oamenii de știința…

- Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca a primit acreditarea internationala pentru calitatea educatiei. Aceasta certificare reprezinta o recunoastere a valorii institutiei de invatamant si ofera un atu in plus absolventilor. Facultatea…