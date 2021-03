Stiri pe aceeasi tema

- "Pandemia COVID a schimbat, din multe puncte de vedere, modul in care romancele percep realitatea. Daca inainte de criza sanitara se gandeau in primul rand la cariera si mai putin la starea de sanatate, in 2021 perceptia s-a modificat semnificativ. Pentru 7 din 10 femei, sanatatea a devenit principala…

- In comuna suceveana Cornu Luncii au fost create in ultimii ani peste 400 de noi locuri de munca. Cum a fost posibil? Rețeta e simpla: un primar cu viziune, destoinic și determinat și facilitați pentru investitori. Primarul Gheorghe Fron, caci despre el este vorba, a declarat ca mulți dintre cei plecați…

- Deși in 2020 s-a lucrat mai mult de acasa, inspectorii de munca au dat mai multe amenzi decat in anul 2019. Așa se face ca in an pandemic au fost aplicate sancțiuni in valoare de aproape 29 de milioane de euro, potrivit datelor obținute de Digi24.

- O cercetare a Centrului FILIA arata ca femeile au fost mai afectate de pandemia de COVID-19 decat barbații și au infruntat riscuri mai mari: cazurile de violența domestica s-au intensificat, accesul la serviciile medicale a fost mai dificil, iar multe femei s-au bazat pe alocațiile copiilor ca sa-și…

- BestJobs: Companiile au continuat sa angajeze in 2020, in ciuda pandemiei. Joburile pentru studii superioare in sistem de lucru de acasa vor fi la mare cautare și in 2021 Peste jumatate din totalul locurilor de munca (52%) active in 2020, in Romania, erau din categoria "white collar" (cu studii…

- Companiile ale caror angajati lucreaza de acasa ar trebui sa le deconteze salariatiilor lor o parte din chirie si din utilitatile care acum sunt mai mari, crede Costel Gilca, avocat specializat in dreptul muncii, managing partner in cadrul casei de avocatura Costel Gilca Lawyers. „In opinia…

- Lucrul de acasa a devenit mai degraba regula decat excepția in acest an de pandemie. Intalnirile de afaceri se fac online din fața calculatorului, dar chiar și așa trebuie menținuta o eticheta.