Femeile din România cer eliminarea testelor de virginitate #DeNetestat Reteaua pentru Prevenirea si Combaterea Violentei Impotriva Femeilor lanseaza luni o campanie nationala de eliminare a testelor de virginitate. Cei de la VIF trag un semnal de alarma legat de existenta acestui tip de testare medico-legala despre care spun ca este abuziva si traumatizanta. Campania se numeste #DeNetestat si isi propune sa elimine definitiv din legislatie, cu ajutorul unei petitii, aceste teste. Petitia poate fi semnata pe campaniamea.declic.ro . Cu toate ca Organizatia Mondiala a Sanatatii condamna testarea virginitatii pentru ca este o incalcare a drepturilor omului si sustine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Variola maimuței a fost inclusa de Organizația Mondiala a Sanatații pe lista dificultaților cu care se confrunta lumea acum alaturi de Covid-19 și razboiul din Ucraina. Creșterea numarului de cazuri i-a luat prin surprindere pe oamenii de știința intrucat boala nu e ușor transmisibila și e rara in afara…

- Organizația Mondiala a Sanatații trage semnalul de alarma! Obezitatea a atins ”proporții epidemice” in Europa. Nu mai puțin de 500.000 de cazuri de cancere și 1,2 milioane de decese sunt cauzate anual de aceasta boala. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), studiile realizate de specialiști…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) analizeaza mai multe cazuri grave de hepatita cu origine necunoscuta la copii. Cel putin 169 de cazuri de hepatita acuta cu origine necunoscuta, la copii cu varste cuprinse intre o luna si 16 ani, au fost identificate in 11 tari, a anuntat Organizatia Mondiala…

- O noua forma de hepatita acuta, severa, de origine necunoscuta, este inregistrata in randul copiilor, relateaza Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), astfel de cazuri fiind semnalate și in Romania. Cel puțin 169 de cazuri de hepatita acuta cu origine necunoscuta, la copii cu varste cuprinse intre…

- Cel puțin 169 de cazuri de hepatita acuta cu origine necunoscuta, la copii cu varste cuprinse intre o luna și 16 ani, au fost identificate in 11 țari, inclusiv in Romania, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații, citata de CNN . Dintre cazurile depistate, cel puțin un copil a murit și alți 17 au…

- O noua forma de hepatita acuta, severa, de origine necunoscuta, este inregistrata in randul copiilor, relateaza Organizația Mondiala a Sanatații, un astfel de caz fiind semnalat și in Romania. In ultimele zile, in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au continuat sa fie raportate noi cazuri…