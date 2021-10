Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a publicat primul Monitor privind egalitatea de gen la nivel regional al UE, care ofera o imagine exacta a regiunilor din Europa in care femeile au cele mai multe realizari precum si a celor in care acestea se confrunta cu cele mai mari dezavantaje, se arata intr-un comunicat al…

- ”OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a efectuat prima livrare de GNL catre Damen Shipyards Mangalia, cel mai mare santier maritim din sud-estul Europei. Produsul a fost utilizat pentru alimentarea unei nave cu motoare care utilizeaza GNL”, anunta compania. Este prima…

- Vremea continua sa fie schimbatoare la noi in țara in perioada urmatoare. Specialistul in fenomene meteo, Bogdan Antonescu, spune ca sudul Romaniei va fi afectat de seceta. Pe de alta parte, in nord vor predomina precipitațiile. De asemenea, canicula va persista. “Toate trei – valurile de caldura,…

- Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentelor (EFSA) isi intensifica eforturile pentru a opri raspandirea pestei porcine africane in Europa, prin extinderea campaniei #StopASF in alte noua tari, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE). In vara anului 2020, Autoritatea…

- Ultimele zile ale lunii iulie și primele din august vor aduce cel mai intens val de caldura din vara lui 2021 de pana acum. Temperaturile urmeaza sa depașeasca 40 de grade Celsius in unele zone, ajungand chiar la 45 de grade in Grecia, in acest weekend. In acest context, riscul de erupere a incendiilor…

- „Nu mi-a venit sa cred cand am vazut mai devreme ca doamna senator PSD Gabriela Firea propune plafonarea pretului la energie electrica! Revine si propune aceeasi masura prin care cei de la PSD au cauzat cele mai mari probleme domeniul energiei, pentru care tragem ponoasele si in prezent! Ca sa fie clar…

- UPDATE Ministrul Energiei, Virgil Popescu, ii da replica Gabrielei Firea, dupa ce aceasta a cerut plafonarea prețului la energie: „PSD a dat celebra OUG 114, prin care a obligat producatorii romani de energie electrica sa vanda ieftin furnizorilor”. „Nu mi-a venit sa cred cand am vazut mai devreme ca…

- Tanczos Barna a precizat ca, pe fondul aparitiei unei variante neoficiale a Strategiei Forestiere Europene, care a circulat in statele membre UE, Austria a elaborat o scrisoare deschisa, agreata de alte 11 tari, intre care si Romania, in care se solicita o dezbatere punctuala pe noul document oficial.”Am…