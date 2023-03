Femeile din Aninoasa s-au bucurat de un “Bal al Mărțișorului” Un “Bal al Marțișorului” a incheiat la Aninoasa evenimentele dedicate inceputului de primavara. In localitate, toate doamnele și domnișoarele din localitate au primit flori și marțișoare din partea edilului Vladuț Nicolae. “Am primit in schimb imbrațișari, caldura, bucurie și nu ne vom opri pana nu vom ajunge la fiecare casa! La mulți ani doamnelor și recunoștința pentru ca aduceți in viața noastra frumusețe, bunatate și echilibru!” a transmis edilul. Duminica seara, doamnele au fost invitate la un “Bal al Marțișorului”, la care au participat sute de persoane. Au fost alaturi și conducerea PSD… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

