- Femeile afgane nu ar trebui sa aiba voie sa lucreze alaturi de barbati, a declarat pentru Reuters un reprezentant al talibanilor. Implementarea unei astfel de pozitii ar insemna ca femeile ar avea interdictie sa lucreze in institutii guvernamentale, banci, institutii media si alte domenii.…

- Talibanii, noii conducatori ai Afganistanului, vor recunoastere diplomatica si sprijin financiar din partea Germaniei. „Dorim relatii diplomatice puternice si oficiale cu Germania”, a insistat Zabihullah Mujahid pentru Welt am Sonntag. Talibanii mai vor din partea Berlinului sprijin financiar, ajutoare…

- Guvernul taliban din Afganistan ar accepta orice migranti afgani ale caror cereri de azil au fost respinse în Europa, dar acestia vor fi aduși în fața unui tribunal, a declarat un purtator de cuvânt al talibanilor, citat de un ziar austriac, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Guvernul…

- Talibanii le-au cerut vineri tuturor femeilor din sistemul sanitar al Afganistanului sa revina la lucru, pe fondul dificultatilor în functionarea serviciilor publice dupa ce numerosi afgani instruiti au fost evacuați din țara, relateaza Reuters și Agerpres. Dupa ce talibanii au preluat…

- O parte din fetele care fac parte din echipa de robotica a Afganistanului au reușit sa ajunga in Qatar. Acolo spera sa iși poata continua studiile.Fetele au varste cuprinse intre 12 și 18 ani și au devenit celebre in 2017, atunci cand nu au primit viza de Statele Unite pentru a participa la un concurs…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, operatiune prevazuta sa se incheie la sfarsitul lunii august, relateaza Reuters.…