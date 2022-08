Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav, miercuri seara, la Timișoara. O femeie care traversa bulevardul Take Ionescu a fost surprinsa, lovita și proiectata la cațiva metri distanța de o mașina a Poliției Locale Timișoara. iMercuri, in jurul orei 21:30, un barbat, in varsta de 52 de ani, care se afla la volanul unei autospeciale…

- Momente socante pentru o tanara de 20 de ani. Ea a fost transportata la spital dupa ce a fost spulberata de o masina chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a produs pe strada Muncesti din Capitala. La volanul masinii se afla un barbat de 52 de ani.

- La data de 30 iulie, ora 16.00, un barbat de 59 ani, din comuna Vatra Moldovitei, in timp ce conducea autoutilitara pe DJ 176 din localitatea Moldovita, a acrosat pe o minora de 5 ani, din Bucuresti, care se deplasa in calitate de pieton impreuna cu matusa acesteia de 52 ani, angajandu-se brusc in traversarea…

- Accident la Pianu de Jos: femeie lovita de un autoturism, in timp ce traversa strada. Cine conducea mașina O femeie de 87 de ani a fost ranita intr-un accident rutier la Pianu de Jos. Aceasta incerca sa traverseze strada, in momentul in care a fost lovita de o mașina. La volan se afla un tanar de doar…

- O fetita in varsta de 10 ani din localitatea valceana Vaideeni, care traversa strada neregulamentar, a fost lovita duminica de o masina, pe DN 7, in localitatea Racovita.Din pacate fetita a decedat la spital, conform Agerpres.roPotrivit IPJ Valcea, masina condusa de un barbat de 54 de ani din Cisnadie…

- O adolescenta de 16 ani a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de o mașina pe trecerea de pietoni. Impactul s-a produs astazi, 30 iunie, in jurul orei 09:50, pe o strada din orașul Durlești. Accidentul rutier a fost surprins de camerele de supraveghere.

- O tanara a fost ranita grav in urma coliziunii dintre o mașina și o caruța pe raza localitații Cornu Luncii. Accidentul a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 00:06. In urma impactului, o tanara in varsta de 21 de ani care se afla in autoturism a fost ranita grav. Aceasta […] The…

- Accident de circulație, marți, in zona Spitalului Municipal din Timișoara. Un tanar de 17 ani a ajuns la spital dupa ce a traversat strada pe verde intermitent și a fost lovit de mașina. Adolescentul a incercat sa treaca in fuga. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere montate in intersecție.